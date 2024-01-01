Спортивное обозрение

Команда третьего дивизиона выбила «Монако» Головина из Кубка Франции

Сегодня, 13:37


Александр Головин

Команда Александра Головина в 1/8 финала Кубка Франции уступила в гостях представителю третьего дивизиона «Руану» и выбыла из турнира.

Российский футболист вышел в стартовом составе, отыграл все 120 минут основного и дополнительного времени и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Многим этот результат может показаться неожиданным, но большой сенсации в победе «Руана» нет. Каждый год многие команды высшего дивизиона попадают в Кубке Франции в неприятные истории. Если посмотреть на турнирную таблицу действующего розыгрыша, то можно увидеть, что обидчик «Монако» в предыдущем раунде выбил из турнира еще одного представителя Лиги 1 - «Тулузу».

Ранее сообщалось, что основной акционер монегасков Дмитрий Рыболовлев намерен избавиться от своей доли в «Монако».





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