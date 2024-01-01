Спортивное обозрение

Криштиану Роналду подтерся шарфом «Аль-Хиляля»

Сегодня, 15:21


Криштиану Роналду подтерся клубным шарфом Аль-Хиляля

Не успели поклонники футбола остыть от выходки Лионеля Месси в Гонконге, как отличился еще один кумир миллионов - Криштиану Роналду.

Но если аргентинец просто проигнорировал фанатов и не вышел на поле, сославшись на незначительную травму, то португалец перешел черту.

Во время товарищеской встречи с клубом саудовской лиги «Аль-Хилялем» болельщики провоцировали футболиста, выкрикивая «Месси» после каждого касания им мяча.

После игры при выходе в раздевалку Роналду не сдержался и подтерся одним из клубных шарфов, который ему бросили с трибуны.

Ранее сообщалось, что клуб третьего дивизиона чемпионата Франции выкинул из Кубка страны «Монако» Александра Головина.





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