3 топ-матча субботы: «Байер» - «Бавария», «Реал» - «Жирона», «Рома» - «Интер»

Сегодня, 08:56





В субботу, 10 февраля, в сильнейших европейских чемпионатах состоятся три топовых поединка.



В матче между «Ромой» и «Интером» (20:00 мск) не решается судьба первого места, команды разделяют 19 очков в турнирной таблице Серии А. Подопечные Симоне Индзаги благодаря победе над «Ювентусом» в прошлом туре оторвались от преследователей на четыре очка. Римляне после увольнения Моуринью воспряли духом и одержали три подряд победы под руководством Даниэле Де Росси.



В Германии в Леверкузене встретятся между собой команды, одна из которых станет в конце весны чемпионом (20:30, трансляция на «Матч ТВ»). После 20-го тура «Байер» на два очка опережает «Баварию» и пока никому в сезоне не проигрывал. Поединок между клубами в середине сентября завершился вничью 2:2.



Лидер чемпионата Испании «Реал» будет принимать на «Сантьяго Бернабеу» «Жирону» (20:30). Клуб из небольшого города в Каталонии больше всех забил в Примере и проиграл только один раз - в конце сентября дома «Реалу» со счетом 0:3.



Ранее сообщалось, что «Монако» Головина уступил в Кубке Франции команде третьего дивизиона.