Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Питтсбургом»

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Утром 10 февраля по московскому времени в Сент-Поле прошла встреча «регулярки» НХЛ между «Миннесотой» и «Питтсбургом».



Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Дикарей», а победную шайбу в середине третьего периода забросил Кирилл Капризов. Российский форвард «Уайлд» и нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин также записали на свой счет по результативной передаче.



Капризов набрал в этом сезоне 47 очков и возглавляет список лучших бомбардиров команды, в активе Малкина 41 балл и он третий по результативности игрок «Питтсбурга».



Обе команды расположились во второй половине турнирной таблицы и ведут борьбу за попадание в плей-офф.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в сезоне забил в трех играх подряд.