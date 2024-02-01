Спортивное обозрение

Голдобин побил рекорд результативности Кожевникова

Сегодня, 17:29


Голдобин побил рекорд Кожевникова

«Спартак» одержал уверенную победу в гостях над «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги.

Красно-белые давно обеспечили себе место в плей-офф, астанинцы потерпели 10-е поражение подряд. Рядовой и мало кому интересный матч, если бы не одно обстоятельство.

Форвард москвичей Николай Голдобин набрал в этом сезоне 72 очка и установил новый рекорд результативности игроков «Спартака» за всю историю. Ранее достижение принадлежало Александру Кожевникову, который 42 года назад забросил 43 шайбы и сделал 28 передач.

В том сезоне спартаковцы завоевали серебряные медали, а Кожевников уступил в споре бомбардиров только игроку ЦСКА Сергею Макарову, на счету которого было 75 очков.

Ранее сообщалось, что Голдобин занял третье место в рейтинге лучших хоккеистов КХЛ.





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