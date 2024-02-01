Голдобин побил рекорд результативности Кожевникова

Сегодня, 17:29





«Спартак» одержал уверенную победу в гостях над «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги.



Красно-белые давно обеспечили себе место в плей-офф, астанинцы потерпели 10-е поражение подряд. Рядовой и мало кому интересный матч, если бы не одно обстоятельство.



Форвард москвичей Николай Голдобин набрал в этом сезоне 72 очка и установил новый рекорд результативности игроков «Спартака» за всю историю. Ранее достижение принадлежало Александру Кожевникову, который 42 года назад забросил 43 шайбы и сделал 28 передач.



В том сезоне спартаковцы завоевали серебряные медали, а Кожевников уступил в споре бомбардиров только игроку ЦСКА Сергею Макарову, на счету которого было 75 очков.



Ранее сообщалось, что Голдобин занял третье место в рейтинге лучших хоккеистов КХЛ.