«Вашингтон» обыграл лидера НХЛ, Овечкин опередил Гретцки

Сегодня, 09:41





Капитан «Кэпиталз» отличился в четвертом матче подряд, а его команда забила три безответные шайбы лидеру Восточной конференции.



Овечкин сделал великолепный пас на Дилана Строума в начале третьего периода, а за 27 секунд до завершения основного времени забил гол в пустые ворота «Брюинз». Перед заброшенной шайбой хоккеист провел две минуты на скамейке штрафников.



Гол в пустые ворота стал 57-м для российского форварда и он по этому показателю стал лучшим в НХЛ за всю историю. До этого много лет этот рекорд принадлежал Уэйну Гретцки.



Овечкин отстает на 60 голов от легендарного канадца в списке снайперов и сокращает отрыв от Пола Коффи в таблице лучших бомбардиров НХЛ.



Подопечные Спенсера Карбери прервали серию неудач и продолжает борьбу за попадание в плей-офф. Команда отстает всего на три очка от «Айлендерс», который занимает четвертое место в Столичном дивизионе.