Конец сказки. «Реал» отправил в нокдаун «Жирону»

Сегодня, 10:20





Красивая история закончилась, испанская команда-золушка не выдержала давления и проиграла в матче, который решал для нее всё.



«Жирона» без вариантов уступила на «Сантьяго Бернабеу», пропустив четыре безответных мяча. Первый матч между командами в конце сентября также завершился победой королевского клуба.



Кто-то еще верит, что подопечные Анхеля Мичела могут стать чемпионами? Пропустив 7 мячей от принципиального соперника?



Вчера первым становился «Атлетико», сегодня титул в руках «Барселоны», завтра золото выиграет «Реал». За последние 20 лет только эта тройка становилась чемпиономи в Примере. В последний раз тройку лучших смогла подвинуть «Валенсия» в далеком 2004-м.



Ранее сообщалось, что в финале Кубка Африки сыграют Кот-д’Ивуар и Нигерия.