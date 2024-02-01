Спортивное обозрение

Конец сказки. «Реал» отправил в нокдаун «Жирону»

Сегодня, 10:20


Реал - Жирона - 4:0

Красивая история закончилась, испанская команда-золушка не выдержала давления и проиграла в матче, который решал для нее всё.

«Жирона» без вариантов уступила на «Сантьяго Бернабеу», пропустив четыре безответных мяча. Первый матч между командами в конце сентября также завершился победой королевского клуба.

Кто-то еще верит, что подопечные Анхеля Мичела могут стать чемпионами? Пропустив 7 мячей от принципиального соперника?

Вчера первым становился «Атлетико», сегодня титул в руках «Барселоны», завтра золото выиграет «Реал». За последние 20 лет только эта тройка становилась чемпиономи в Примере. В последний раз тройку лучших смогла подвинуть «Валенсия» в далеком 2004-м.

Ранее сообщалось, что в финале Кубка Африки сыграют Кот-д’Ивуар и Нигерия.





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