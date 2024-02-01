СКА сыграет с ХК «Сочи» на самой большой хоккейной арене в мире

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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 11 февраля состоятся шесть встреч. Один из матчей надолго войдет в историю этого вида спорта.



В 17:00 мск прозвучит стартовый свисток на самой большой хоккейной площадке не только в России, но и во всем мире. Игра между СКА и ХК «Сочи» будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».



«СКА Арена» была построена в 2023 году и способна вместить 21,5 тысячи зрителей. Ранее самыми вместительными считались стадионы в Монреале (21,1 тыс.) и в Тампе (20,5 тыс.).



В середине декабря на стадионе состоялось шоу с участием лучших игроков КХЛ, но матч регулярного чемпионата пройдет на арене впервые.



Ранее сообщалось, что Николай Голдобин побил рекорд результативности Александра Кожевникова.