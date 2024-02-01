Спортивное обозрение

«Арсенал» забил шесть мячей «Вест Хэму» в лондонском дерби

Сегодня, 22:27


Вест Хэм - Арсенал - 0:6

«Арсенал» после небольшого спада в конце декабря прошлого года вновь вернулся в чемпионскую гонку.

В прошлом туре подопечные Микеля Артеты выиграли дома у «Ливерпуля», а в это воскресенье разнесли в клочья «Вест Хэм». Встреча на поле Олимпийского стадиона завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров». Лучший бомбардир команды 22-летний Букайо Сака отметился дублем.

В четырех матчах в январе и феврале «Арсенал» одержал четыре победы, забил в них 16 мячей и только два пропустил. Команда сравнялась по очкам с «Ман Сити» и на два отстает от «мерсисайдцев».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в матче за первое место в Примере с разгромным счетом обыграл «Жирону».





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