Спортивное обозрение

«Аталанта» разгромила «Дженоа», Миранчук отдал голевой пас

Вчера, 23:37


Аталанта разгромила Дженоа

«Аталанта» одержала очередную победу в Серии А, в 24-м туре подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли в гостях у «Дженоа» со счетом 4:1.

Алексей Миранчук появился на поле через 12 минут после начала второго тайма, отдал результативный пас Эль Билал Туре и заработал «горчичник» за затяжку времени.

«Богиня» набрала 22 очка в последних девяти матчах и выиграла у команды, которая не проигрывала до этого восемь туров. «Аталанта» идет по прошлогоднему графику, но благодаря провалу недавних лидеров, «Наполи» и «Лацио», может спустя три года попасть в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» забил шесть мячей «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии.





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