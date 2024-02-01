Овечкин всё ближе к Гретцки, «Вашингтон» всё дальше от плей-офф

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«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в очередном матче «регулярки» НХЛ (2:3 ОТ). Победную шайбу за несколько секунд до конца дополнительного времени забросил форвард гостей Джей Ти Миллер.



Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Кэнакс» в середине второго периода. Форвард отличился в пятой подряд встрече и сократил до 59 голов отставание от лидера снайперской гонки Уэйна Гретцки.



В этом году подопечные Спенсера Карбери одержали шесть побед, 11 раз проиграли и с каждым днем отдаляются от зоны плей-офф.



Ранее сообщалось, что Овечкин опередил Гретцки по голам в пустые ворота и вышел по этому показателю на первое место за всю историю.