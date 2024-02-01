Спортивное обозрение

Овечкин всё ближе к Гретцки, «Вашингтон» всё дальше от плей-офф

Сегодня, 00:37


Александр Овечкин

«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в очередном матче «регулярки» НХЛ (2:3 ОТ). Победную шайбу за несколько секунд до конца дополнительного времени забросил форвард гостей Джей Ти Миллер.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Кэнакс» в середине второго периода. Форвард отличился в пятой подряд встрече и сократил до 59 голов отставание от лидера снайперской гонки Уэйна Гретцки.

В этом году подопечные Спенсера Карбери одержали шесть побед, 11 раз проиграли и с каждым днем отдаляются от зоны плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин опередил Гретцки по голам в пустые ворота и вышел по этому показателю на первое место за всю историю.





  • «Вашингтон» обыграл лидера НХЛ, Овечкин опередил Гретцки
  • Овечкин забил 831-й гол, Кучеров снова вышел в лидеры
  • Овечкин забросил 825-ю шайбу и прервал безголевую серию
  • Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ
  • Овечкин - самый бесполезный лидер снайперской гонки
    •





    3 топ-матча субботы: «Байер» - «Бавария», «Реал» - «Жирона», «Рома» - «Интер»

    Байер - Бавария 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, состоятся три матча с приставкой «топ».

    Криштиану Роналду подтерся шарфом «Аль-Хиляля»

    Криштиану Роналду

    Португалец перешел черту в матче между двумя клубами из Саудовской Аравии.

    Большунов выиграл спринт на Спартакиаде сильнейших

    Александр Большунов

    В финальном забеге Большунов опередил Ардашева и Червоткина.

    Команда третьего дивизиона выбила «Монако» Головина из Кубка Франции

    Александр Головин

    Александр Головин был признан лучшим в составе «Монако».

    Овечкин снова забил, «Вашингтон» опять проиграл

    Александр Овечкин

    Лучший российский снайпер впервые в сезоне забил в третьей игре подряд.

    Лучшие снайперы КХЛ в сезоне 2023/2024 на 8 февраля

    Рид Буше лидирует в списке снайперов

    Лидирует в снайперской гонке нападающий «Авангарда» Рид Буше.

    Где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2026 по футболу

    Чемпионат мира по футболу 2026

    Первый матч ЧМ-2026 по футболу состоится на знаменитой «Ацтеке».







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Овечкин всё ближе к Гретцки, «Вашингтон» всё дальше от плей-офф
    «Аталанта» разгромила «Дженоа», Миранчук отдал голевой пас
    «Арсенал» забил шесть мячей «Вест Хэму» в лондонском дерби
    СКА сыграет с ХК «Сочи» на самой большой хоккейной арене в мире
    Конец сказки. «Реал» отправил в нокдаун «Жирону»
    «Вашингтон» обыграл лидера НХЛ, Овечкин опередил Гретцки
    Голдобин побил рекорд результативности Кожевникова
    Если завтра плей-офф КХЛ. Пары первого раунда
    Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Питтсбургом»
    3 топ-матча субботы: «Байер» - «Бавария», «Реал» - «Жирона», «Рома» - «Интер»


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru