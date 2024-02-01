Спортивное обозрение

Африканское чудо! Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки-2024

Сегодня, 10:22


Ивуарийцы выиграли Кубок Африки 2024

Сборная Кот-д’Ивуара в третий раз за всю историю получила титул лучшей команды африканского континента. В решающем поединке, который прошел в Абиджане в присутствии 60 тысяч зрителей, ивуарийцы выиграли со счетом 2:1 у Нигерии.

Нынешний Кубок Африки, как обычно, радовал болельщиков непредсказуемыми результатами. Разве мог кто-то подумать, что сборная, которая проиграет два матча в группе с общим счетом 0-5, займет в ней третье место, уволит главного тренера, в итоге окажется лучшей.

Главная звезда в составе победителей - Себастьян Аллер из дортмундской «Боруссии». Футболист пропустил первые три матча КАН из-за травмы лодыжки, в плей-офф против Сенегала и Мали выходил на замену, а в полуфинале и финале именно его удары принесли команде золотые медали.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не выдержал давления трибун и подтерся шарфом «Аль-Хиляля».





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