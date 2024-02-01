Спортивное обозрение

КХЛ отказала «Сибири». Кто получит 8-ю путевку в плей-офф на Востоке?

Сегодня, 13:49


КХЛ отказала Сибири

Сегодня КХЛ и ФХР приняли решение оставить в силе вердикт от 17 января, по которому «Сибирь» получила четыре «технаря» за нарушение лимита на легионеров.

Нижняя часть турнирной таблицы Восточной конференции осталась без изменений. На восьмую путевку в плей-офф претендуют три команды. «Нефтехимик» набрал 64 очка, на два балла опережает «Амур» и на четыре - «Сибирь».

Нижнекамцы пять из оставшихся шести матчей проведут в гостях, в ближайшие три дня команда будет играть в Казани и Новосибирске.

У хабаровчан впереди семь игр, причем завершат регулярный сезон они играми в Магнитогорске, Казани и Челябинске.

Шансы «Сибири» на попадание в плей-офф после сегодняшнего решения дисциплинарной палаты небольшие. Подопечным Сергея Кривокрасова необходимо взять все очки в пяти оставшихся встречах и надеяться на чудо.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин до 59 шайб сократил отставание от Уэйна Гретцки.





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