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Холанд против выскочек из Дании. «Копенгаген» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Сегодня, 19:03


Копенгаген - Манчестер Сити 13 февраля

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу «Копенгаген» на стадионе «Паркен» встретится с действующим обладателем трофея «Манчестер Сити».

Датчане начали участие в нынешнем розыгрыше со второго квалификационного раунда. Вначале легко прошли «Брейдаблик» из Исландии, а затем по пенальти обыграли пражскую «Спарту» и одолели польский «Ракув».

Первые три матча в группе прошли ожидаемо, подопечные Якоба Неэструпа во встречах с более именитыми соперниками набрали одно очко и замыкали турнирную таблицу. Решающим оказался домашний поединок с «МЮ», в котором «Копенгаген» вырвал победу на последних минутах. Далее последовала нулевая ничья с «Баварией» и победа с минимальным счетом над «Галатасараем».

Команда из столицы Дании один раз уже принимала участие в плей-офф Лиги чемпионов. 13 лет назад в 1/8 финала она уступила дома «Челси» 0:2, а через три недели сыграла вничью в ответном поединке.

«Манчестер Сити» выиграл все шесть игр в группе у «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвены звезды».

Встреча начнется 13 февраля в 23:00 мск и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 1».

Ранее сообщалось, что жена выгнала из дома защитника «горожан» Кайла Уолкера.





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