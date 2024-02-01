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Розе против Анчелотти. «РБ Лейпциг» будет принимать «Реал» в Лиге чемпионов

Сегодня, 20:46


РБ Лейпциг - Реал 13 февраля

В первом матче 1/8 финала главного европейского клубного турнира «РБ Лейпциг» будет принимать «Реал».

Немецкий клуб на групповом этапе выиграл все игры у «Янг Бойз» и «Црвены звезды», но дважды уступил более сильному «Манчестер Сити». «Королевский клуб» набрал 100% очков в играх с «Наполи», «Брагой» и «Унионом».

В Бундеслиге дела у подопечных Марко Розе складываются не очень удачно, команда занимает пятое место, но еще не потеряла шансов на путевку в ЛЧ.

«Реал» в последнем туре Примеры разгромил своего основного конкурента «Жирону» и на всех парах мчится к своему 36-му чемпионскому титулу. Мадридцы на три недели потеряли своего основного бомбардира Джуда Беллингема, но в строю не менее опасные для обороны соперника Родриго, Винисиус и Хоселу.

Встреча состоится 13 февраля, прямая трансляция начнется в 23:00 мск на телеканале «Матч ТВ».

Ранее мы писали о том, как распространяются футбольные слухи на примере возможного переезда Килиана Мбаппе в Испанию.





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