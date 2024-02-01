Головин попал на обложку ведущей спортивной газеты Франции

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Авторитетная французская спортивная газета «Экип» поместила на обложке своего номера за понедельник момент, когда полузащитник «Монако» Александр Головин поражает ворота «Ниццы» в последнем туре Лиги 1.



Это не единственный случай, когда российский футболист «монегасков» попадает на первую полосу ежедневного издания. В ноябре прошлого года Головин вместе с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой попали на обложку перед матчем с «ПСЖ».



Вспоминается и другой случай, когда руководство газеты обратило особое внимание на нашего игрока. На фото справа игрок «Монако» поражает ворота все той же «Ниццы» 24 сентября 2019 года.



Ранее сообщалось, что первый день 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет с «Манчестер Сити», а мадридский «Реал» проведет в гостях поединок против «РБ Лейпциг».