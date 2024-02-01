ИИХФ похоронила себя, а теперь тянет за собой европейский хоккей

Сегодня, 13:29





ИИХФ приняла решение еще на один сезон отстранить сборные России и Белоруссии от международных турниров.



Руководитель шведской федерации хоккея Андерс Ларссон на официальном сайте организации заявил, что в 2025-м их ждет фантастическая весна без России. Напомним, чемпионат мира в мае следующего года пройдет в Швеции и Дании.



Что весна будет радостной для хоккейных чиновников, это мы уже поняли. Но как отреагируют на это простые болельщики? Судя по всему, это мало кого в Европе сейчас волнует.



Стоит напомнить Ларссону, что два ЧМ без участия российских хоккеистов провалились в плане посещаемости. Турнир в 2022-м в Финляндии стал 29-м за всю историю по среднему количеству зрителей, а год спустя - только 20-м.



Ранее сообщалось, что игроки НХЛ будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Турине.