Захарян против Мбаппе. «Реал Сосьедад» сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:22





В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на «Парк де Пренс» будет принимать «Реал Сосьедад».



Парижане неровно провели осенний этап и только по разнице мячей в личных встречах опередили «Милан», который отправился в Лигу Европы. «Реал Сосьедад» обеспечил себе путевку в плей-офф за два тура до конца группового этапа.



Испанцы подходят к игре не в самой лучшей форме. В четырех последних поединках команда три раза сыграла нулевую ничью и уступила с минимальным счетом «Осасуне».



«ПСЖ» исправно набирает очки и упустил победу только раз в выездном матче с «Брестом» в 19-м туре чемпионата Франции.



Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян участвовал в четырех последних играх ЛЧ, но результативными действиями не отметился.



Встреча состоится 14 февраля, прямой эфир начнется в 23:00 мск на телеканале «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что Александр Головин попал на первую страницу ведущего спортивного издания Франции.