Сарри против Тухеля. «Лацио» примет «Баварию» в Лиге чемпионов

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Итальянский «Лацио» встретится на «Олимпико» с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.



Команды играли на этой стадии три года назад. В первом матче в Риме немцы одержали уверенную победу (4:1), а через три недели закрепили успех на «Альянц-Арене» (2:1).



«Бавария» заранее обеспечила себе выход в плей-офф, потеряв очки в уже ничего не решающем поединке с «Копенгагеном» в пятом туре. «Лацио» завоевал вторую путевку благодаря двум подряд победам над «Фейеноордом» и «Селтиком» во втором круге.



В чемпионате Италии «орлы» после неудачного старта потихоньку выправляют ситуацию и всего на пять очков отстают от четвертого места, которое обеспечивает участие в ЛЧ. Баварцы пока не потеряли шансов на очередное золото в Бундеслиге, но получили ощутимый щелчок по носу от «Байера» в последнем туре.



Встреча начнется 14 февраля в 23:00 мск, прямая трансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1».



Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб летом может возглавить Хаби Алонсо.