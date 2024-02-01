Определились все участники плей-офф КХЛ в Западной конференции

Минское «Динамо» переиграло на своем льду «Витязь» и официально оформило путевку в плей-офф КХЛ.
За 13 дней до конца «регулярки» определились все команды, которые станут выступать в Кубке Гагарина от Запада.
Три клуба будут представлять Москву - трехкратный обладатель приза ЦСКА, дважды побеждавшее в финале московское «Динамо» и «Спартак».
Остальные четыре места заняли СКА (двукратный обладатель приза), «Локомотив» (одно участие в финале), «Северсталь» и «Торпедо».
По сравнению с прошлым годом в восьмерке сильнейших произошло одно изменение, вместо «Витязя» в плей-офф попал «Спартак».
Ранее сообщалось, что ИИХФ еще на год продлила дисквалификацию сборной России.