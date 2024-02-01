Гол Кучерова, 836-я шайба Овечкина и шесть передач Макдэвида

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Отдых в Дубае в начале февраля явно пошел на пользу капитану «Вашингтона». Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей.



Команда опять проиграла, на этот раз «Эвеланш», но хоккеист забросил 836-ю шайбу и шаг за шагом приближается к казавшемуся еще недавно вечным рекорду Уэйна Гретцки.



Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Брюинз» и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров чемпионата. 30-летний игрок первым достиг отметки 90 очков и на три балла опережает своего основного конкурента - Натана Маккиннона.



На третью строчку по системе «гол+пас» стремительно ворвался Коннор Макдэвид. Главная канадская звезда в поединке с «Ред Уингз» сделал шесь передач и теперь всего на 13 очков отстает от лидера гонки.



Ранее сообщалось, что представители Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде в Турине.