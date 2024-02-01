Шесть лет тюрьмы за полторы тонны кокаина: Квинси Промесу вынесли приговор

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Квинси Промес получил шесть лет за контрабанду наркотиков. Речь идет об участии футболиста в контрабанде почти полутора тоннах кокаина. Как сообщает нидерландская пресса, прокурор просил девять лет для атакующего полузащитника «Спартака», но суд Амстердама вынес более мягкое решение.



Ранее местная фемида приговорила 32-летнего спортсмена к 1,5 года лишения свободы за поножовщину с двоюродным братом. Позднее срок был заменен на штраф в несколько сотен тысяч евро.



В данный момент Промес вместе с командой готовится к сезону в ОАЭ, у которых есть соглашение с Нидерландами об экстрадиции. С Россией такого договора у голландцев нет.



Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.