Спортивное обозрение

Шесть лет тюрьмы за полторы тонны кокаина: Квинси Промесу вынесли приговор

Сегодня, 14:16


Квинси Промес

Квинси Промес получил шесть лет за контрабанду наркотиков. Речь идет об участии футболиста в контрабанде почти полутора тоннах кокаина. Как сообщает нидерландская пресса, прокурор просил девять лет для атакующего полузащитника «Спартака», но суд Амстердама вынес более мягкое решение.

Ранее местная фемида приговорила 32-летнего спортсмена к 1,5 года лишения свободы за поножовщину с двоюродным братом. Позднее срок был заменен на штраф в несколько сотен тысяч евро.

В данный момент Промес вместе с командой готовится к сезону в ОАЭ, у которых есть соглашение с Нидерландами об экстрадиции. С Россией такого договора у голландцев нет.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.





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