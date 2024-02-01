Спортивное обозрение

Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем

Вчера, 23:01


Россия - Парагвай 25 марта

Стала известна вторая сборная, с которой подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский поединок весной этого года. 25 марта наша команда сыграет с Парагваем на динамовском стадионе в Москве.

С осени 2021-го парагвайцев тренирует 50-летний Гильермо Баррос Скелотто. До приезда в страну аргентинский специалист возглавлял «Бока Хуниорс» и клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Пока Скелотто нечем похвастаться в роли наставника этой латиноамериканской страны. В шести матчах отбора на чемпионат мира в Катаре Парагвай под его руководством одержал одну победу при четырех поражениях и в финальную часть не попал. В действующем отборе к ЧМ-2026 парагвайцы занимают седьмую строчку, дающую право на стыковые матчи.

Сыграно еще только треть из запланированных поединков, но результаты вряд ли радуют местных любителей футбола. В шести играх красно-белые набрали пять очков и отличилась только один раз. Гол в ворота Боливии забил 27-летний нападающий «Торино» Антонио Санабрия.

Российским болельщикам хорошо известны следующие парагвайские игроки - динамовец Фабиан Бальбуэна, спартаковец Хесус Медина, а также Хуниор Алонсо из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Квинси Промес получил реальный срок за участие в контрабанде наркотиков.





  • Шесть лет тюрьмы за полторы тонны кокаина: Квинси Промесу вынесли приговор
  • «Зенит» снова первый. Что ответит на это «Краснодар»?
  • Бразильцы уже не кудесники. Аргентина выиграла матч отбора ЧМ-2026
  • Время начала Россия - Куба. Где смотреть трансляцию
  • Кубок конфедераций 2017. Россия - Мексика
    •





    Холанд против выскочек из Дании. «Копенгаген» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

    Копенгаген - Манчестер Сити 13 февраля

    Сколько Холанд забьет слабейшей команде плей-офф ЛЧ.

    КХЛ отказала «Сибири». Кто получит 8-ю путевку в плей-офф на Востоке?

    КХЛ отказала Сибири

    Расклады перед финишной прямой регулярного чемпионата КХЛ.

    Африканское чудо! Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки-2024

    Ивуарийцы выиграли Кубок Африки 2024

    В решающем поединке ивуарийцы вырвали победу у Нигерии.

    Овечкин всё ближе к Гретцки, «Вашингтон» всё дальше от плей-офф

    Александр Овечкин

    Овечкин сократил отставание от Гретцки до 59 шайб.

    «Аталанта» разгромила «Дженоа», Миранчук отдал голевой пас

    Аталанта разгромила Дженоа

    Подопечные Джан Пьеро Гасперини рвутся в Лигу чемпионов.

    «Арсенал» забил шесть мячей «Вест Хэму» в лондонском дерби

    Вест Хэм - Арсенал - 0:6

    «Арсенал» вновь вернулся в чемпионскую гонку.

    СКА сыграет с ХК «Сочи» на самой большой хоккейной арене в мире

    Первый матч СКА на СКА Арене 11 февраля 2024

    Матч в Санк-Петербурге установит новый рекорд посещаемости хоккейных матчей.







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем
    Шесть лет тюрьмы за полторы тонны кокаина: Квинси Промесу вынесли приговор
    Гол Кучерова, 836-я шайба Овечкина и шесть передач Макдэвида
    Определились все участники плей-офф КХЛ в Западной конференции
    Сарри против Тухеля. «Лацио» примет «Баварию» в Лиге чемпионов
    Захарян против Мбаппе. «Реал Сосьедад» сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
    ИИХФ похоронила себя, а теперь тянет за собой европейский хоккей
    Головин попал на обложку ведущей спортивной газеты Франции
    Розе против Анчелотти. «РБ Лейпциг» будет принимать «Реал» в Лиге чемпионов
    Холанд против выскочек из Дании. «Копенгаген» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru