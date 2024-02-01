Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем

Вчера, 23:01





Стала известна вторая сборная, с которой подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский поединок весной этого года. 25 марта наша команда сыграет с Парагваем на динамовском стадионе в Москве.



С осени 2021-го парагвайцев тренирует 50-летний Гильермо Баррос Скелотто. До приезда в страну аргентинский специалист возглавлял «Бока Хуниорс» и клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».



Пока Скелотто нечем похвастаться в роли наставника этой латиноамериканской страны. В шести матчах отбора на чемпионат мира в Катаре Парагвай под его руководством одержал одну победу при четырех поражениях и в финальную часть не попал. В действующем отборе к ЧМ-2026 парагвайцы занимают седьмую строчку, дающую право на стыковые матчи.



Сыграно еще только треть из запланированных поединков, но результаты вряд ли радуют местных любителей футбола. В шести играх красно-белые набрали пять очков и отличилась только один раз. Гол в ворота Боливии забил 27-летний нападающий «Торино» Антонио Санабрия.



Российским болельщикам хорошо известны следующие парагвайские игроки - динамовец Фабиан Бальбуэна, спартаковец Хесус Медина, а также Хуниор Алонсо из «Краснодара».



Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Квинси Промес получил реальный срок за участие в контрабанде наркотиков.