Спортивное обозрение

Лига Европы на «Матч ТВ»: «Фейеноорд» - «Рома», «Милан» - «Ренн»

Сегодня, 13:20


Ромелу Лукаку

В первом раунде плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира принимают участие вторые команды группового этапа Лиги Европы и коллективы, занявшие третьи места в ЛЧ.

Два самых интересных поединка из восьми будут показаны на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

Начнется вечер в Роттердаме, где местная команда будет принимать «Рому» (20:45 мск). «Фейеноорд» прочно занимает 2-ю строчку в текущем чемпионате Голландии и на 10 очков отстает от показывающего феноменальные результаты «ПСВ». Осенью в ЛЧ подопечные Арне Слота выиграли два домашних матча у «Лацио» и «Селтика», но в оставшихся четырех сильнее оказались соперники.

«Рома» неплохо провела отрезок после увольнения Жозе Моуринью, но оступилась в последнем туре в поединке с «Интером». Римляне пока седьмые в Серии А, что гарантирует попадание в Лигу конференций. Осенью «Волки» поделили очки с лидером группы «Славией», но в отличие от пражан потеряли очки во встрече с «Серветтом».

В 22:45 мск «Милан» на «Сан-Сиро» сыграет с «Ренном». В чемпионате Италии «красно-черные» с конца декабря одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и ведут борьбу за второе место с «Ювентусом». В ЛЧ «Милан» и «ПСЖ» набрали по восемь очков, но на 2-м месте оказались парижане по разнице мячей в личный встречах.

Подопечные Бруно Женезио в первых 16-ти турах Лиги 1 одержали только три победы, однако к поединку с итальянцами подходят в великолепной форме (пять побед в пяти матчах). В еврокубках дела у команды шли намного лучше - «Ренн» заранее обеспечил себе путевку в весеннюю часть.

Ранее сообщалось, что в конце марта сборная России сыграет с Парагваем.





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