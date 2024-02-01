Спортивное обозрение

Игроки молодежной сборной России попросили Люка Тардифа вернуть команду на ЧМ

Сегодня, 14:52


Молодежная сборная России по хоккею обратилась в ИИХФ

Игроки молодежной сборной России обратились к руководству ИИХФ и потребовали от них дать честный ответ, почему команда отстранена от международных турниров.

Как малые дети. Мы в редакции можем дать им ответ. Сборную отстранили по политическим причинам, но Люк Тардиф никогда в этом публично не признается.

Возможный выход из этой ситуации лежит в другой плоскости, но он пока не рассматривается нашими хоккейными руководителями.

Кто мешает организовать альтернативную международную федерацию хоккея? Да, в которой пока будет всего две страны - Россия и Белоруссия. Кто запрещает организовать в мае турнир, назвать его чемпионатом мира и для дополнительной привлекательности установить солидный призовой фонд?

Всё когда-то начиналось с малого. Стоит напомнить, что первыми членами ИИХФ в 2008 году были Бельгия, Богемия, Великобритания, Франция и Швейцария. И никто тогда не смеялся из-за отсутствия канадцев, учредители просто делали свою работу.

Ранее сообщалось, что игроки из НХЛ примут участие в зимней Олимпиаде в Турине.





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