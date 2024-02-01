Игроки молодежной сборной России попросили Люка Тардифа вернуть команду на ЧМ

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Игроки молодежной сборной России обратились к руководству ИИХФ и потребовали от них дать честный ответ, почему команда отстранена от международных турниров.



Как малые дети. Мы в редакции можем дать им ответ. Сборную отстранили по политическим причинам, но Люк Тардиф никогда в этом публично не признается.



Возможный выход из этой ситуации лежит в другой плоскости, но он пока не рассматривается нашими хоккейными руководителями.



Кто мешает организовать альтернативную международную федерацию хоккея? Да, в которой пока будет всего две страны - Россия и Белоруссия. Кто запрещает организовать в мае турнир, назвать его чемпионатом мира и для дополнительной привлекательности установить солидный призовой фонд?



Всё когда-то начиналось с малого. Стоит напомнить, что первыми членами ИИХФ в 2008 году были Бельгия, Богемия, Великобритания, Франция и Швейцария. И никто тогда не смеялся из-за отсутствия канадцев, учредители просто делали свою работу.



Ранее сообщалось, что игроки из НХЛ примут участие в зимней Олимпиаде в Турине.