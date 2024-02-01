Спортивное обозрение

УЕФА назвал клубы с самыми дорогими составами в сезоне 2022/2023

Сегодня, 17:26


Клубы с самыми дорогими составами в сезоне 2022 2023

В прошлом сезоне самый дорогой состав был у «Манчестер Юнайтед», трансферная стоимость игроков английского клуба составила 1,42 млрд евро.

Как утверждается в финансовом отчете УЕФА, данный показатель является рекордным за все время подобных исследований. До этого пальму первенства удерживал «Реал», состав которого в сезоне 2019/2020 оценивался на 90 млн меньше показателя «МЮ».

На вторую строчку составители отчета поставили действующего обладателя Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (1,26), на третьем расположился «Челси» (1,04).

Лондонцы наглядно показывают, что деньги в футболе решают не все - команда финишировала на 12-м месте и не попала в еврокубки.

«Королевский клуб» занимает в рейтинге четвертое место (1,031), а пятерку лучших замыкает «ПСЖ» (0,931).

В десятку лучших попали еще три представителя АПЛ («Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм»), а также две итальянские команды - «Ювентус» и «Интер».

Ранее сообщалось, что сборная России в конце марта проведет товарищеский поединок с Парагваем.





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