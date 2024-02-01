Спортивное обозрение

Кучеров, Макдэвид и Маккиннон - главные претенденты на «Харт Трофи»

Сегодня, 19:27


Никита Кучеров - претендент на Харт Трофи

«Спортивное обозрение» составило рейтинг претендентов на получение «Харт Трофи» в этом сезоне.

Возглавляет список кандидатов на получение приза самому ценному хоккеисту по итогам регулярного чемпионата форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. На второе место мы поставили нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида, на третье - Натана Маккиннона из «Эвеланш».

Без преувеличения, без Кучерова у «Тампы» было бы мало шансов на попадание в плей-офф в этом году. Российский хоккеист забил на девять шайб больше идущего вторым Брейдена Пойнта и на 13 передач опережает Виктора Хедмана. По очкам разрыв от Пойнта и вовсе внушительный (36).

В «Эдмонтоне» же не только Макдэвид причастен к успехам команды. Больше канадца в составе «Ойлерз» забили Зак Хайман (плюс 11 шайб) и Леон Драйзайтль, отметку в 30 ассистов преодолели кроме Коннора еще трое игроков.

В составе «Колорадо» хорошо играет не только Маккиннон. Микко Рантанен отстает на три пункта от канадца по голам, по очкам в спину Натану дышит защитник Кейл Макар. Не стоит забывать и про выбывшего Ничушкина, который до сих пор на четвертом месте в команде по результативности.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым в сезоне достиг отметки в 90 очков.





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