Три матча на СКА Арене посетили более 62 тысяч человек

Вчера, 23:37





Число болельщиков, которые посетили три игры хоккейной команды СКА на новой арене, превысило 62 тысячи человек.



Матч открытия с участием ХК «Сочи» 11 февраля собрал полные трибуны, по билетам на арену по билетам вошли 21 481 человек. Поединок с «Ладой» через два дня посмотрели 20 014 зрителей. На сегодняшней встрече с «Салаватом Юлаевым», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, присутствовали 21 155 болельщиков.



Российский клуб установил новый мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей в закрытых помещениях.



И еще одно маленькое дополнение. В России любят писать о всевозможных достижениях в НХЛ и выносят заголовки с такими новостями на первые страницы. Но ведущие заокеанские СМИ ничего о рекорде в КХЛ не написали.



Ранее «Спортивное обозрение» составило тройку претендентов на «Харт Трофи».