Спортивное обозрение

Три матча на СКА Арене посетили более 62 тысяч человек

Вчера, 23:37


СКА Арена

Число болельщиков, которые посетили три игры хоккейной команды СКА на новой арене, превысило 62 тысячи человек.

Матч открытия с участием ХК «Сочи» 11 февраля собрал полные трибуны, по билетам на арену по билетам вошли 21 481 человек. Поединок с «Ладой» через два дня посмотрели 20 014 зрителей. На сегодняшней встрече с «Салаватом Юлаевым», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, присутствовали 21 155 болельщиков.

Российский клуб установил новый мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей в закрытых помещениях.

И еще одно маленькое дополнение. В России любят писать о всевозможных достижениях в НХЛ и выносят заголовки с такими новостями на первые страницы. Но ведущие заокеанские СМИ ничего о рекорде в КХЛ не написали.

Ранее «Спортивное обозрение» составило тройку претендентов на «Харт Трофи».





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