Спортивное обозрение

Три очка Кучерова, три ассиста Панарина и хет-трик Мэттьюса

Сегодня, 11:31


Никита Кучеров

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в поединке с «Эвеланш» (6:3). На дубль и ассист первой звезды матча его преследователь в гонке бомбардиров Натан Маккиннон ответил двумя результативными передачами.

Занимающий третье место в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид сделал три передачи в Сент-Луисе и достиг отметки в 80 набранных очков.

«Рейнджерс» забросил семь шайб «Монреалю», на счету Артемия Панарина ассистентский хет-трик. 32-летний форвард набрал 71 очков и на 20 баллов опережает партнеров по команде Мику Зибанеджада и Криса Крайдера.

Лучший снайпер сезона (45 шайб) Остон Мэттьюс оформил пятый хет-трик в сезоне и помог «Торонто» одолеть «Филадельфию».

Ранее мы составили список претендентов на получение «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам «регулярки».





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