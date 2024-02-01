Спортивное обозрение

Игроки РПЛ возглавили рейтинг самых преданных футболистов в мире

Сегодня, 16:05


Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев возглавляет список самых верных действующих футболистов. 37-летний вратарь московских армейцев защищает цвета своей команды 21-й сезон.

Швейцарская компания CIES Football Observatory провела сравнительный анализ игроков из 60-ти ведущих мировых чемпионатов и выбрала из них самых преданных.

Еще один игрок из РПЛ вошел в десятку лучших. Второе место в списке занимает ветеран «Ахмата» Ризван Уциев (19 сезонов).

На 11-м месте расположился голкипер Антон Шунин, представляющий московское «Динамо» (17). На 46-й строчке еще один представитель ЦСКА - 37-летний защитник Кирилл Набабкин (14).

Если сравнивать футболистов из топ-5 европейских чемпионатов, то здесь лидирующие позиции занимают Томас Мюллер из «Баварии» (16), Тони Янчке из «Боруссии» М (16) и Икер Муньяин из «Атлетика» (15). Всего в первой десятки пять представителей Примеры, четыре футболиста из Бундеслиги и один из АПЛ - Шеймус Коулман (14). 35-летний играндец провел в этом чемпионате пять игр за «Эвертон».

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