Игроки РПЛ возглавили рейтинг самых преданных футболистов в мире

Сегодня, 16:05





Игорь Акинфеев возглавляет список самых верных действующих футболистов. 37-летний вратарь московских армейцев защищает цвета своей команды 21-й сезон.



Швейцарская компания CIES Football Observatory провела сравнительный анализ игроков из 60-ти ведущих мировых чемпионатов и выбрала из них самых преданных.



Еще один игрок из РПЛ вошел в десятку лучших. Второе место в списке занимает ветеран «Ахмата» Ризван Уциев (19 сезонов).



На 11-м месте расположился голкипер Антон Шунин, представляющий московское «Динамо» (17). На 46-й строчке еще один представитель ЦСКА - 37-летний защитник Кирилл Набабкин (14).



Если сравнивать футболистов из топ-5 европейских чемпионатов, то здесь лидирующие позиции занимают Томас Мюллер из «Баварии» (16), Тони Янчке из «Боруссии» М (16) и Икер Муньяин из «Атлетика» (15). Всего в первой десятки пять представителей Примеры, четыре футболиста из Бундеслиги и один из АПЛ - Шеймус Коулман (14). 35-летний играндец провел в этом чемпионате пять игр за «Эвертон».



Ранее УЕФА назвал европейские клубы с самыми дорогими составами в прошлом сезоне.