Квинси Промес: казнить нельзя помиловать

Сегодня, 17:00





Суд Амстердама объявил Квинси Промеса в международный розыск. Ранее мы сообщали о том, что нападающего «Спартака» осудили на шесть лет за участие в контрабанде наркотиков.



Сейчас всех болельщиков в России интересует вопрос, что предпримет руководство красно-белых в этой непростой ситуации. И какие шаги предпримет наша правоохранительная система. Пока обе стороны молчат, но долго так продолжаться не может. Придется принимать какое-либо решение.



Футбольная общественность разделилась на два лагеря, кто-то не верит в виновность футболиста, другие готовы линчевать как самого игрока, так и руководство «Спартака».



Как нам кажется, стоит предпринять следующие шаги. Промеса необходимо незамедлительно отстранить от игр и временно вывести из состава команды. Далее соответствующий департамент красно-белых должен внимательно изучить ситуацию, а также оценить репутационные риски. Адвокаты игрока в это же время будут работать над апелляцией.



Вопросами выдачи футболиста Голландии или отказа в ней будут заниматься соответствующие государственные структуры, к клубу отношения не имеющие.



Ранее мы писали о том, как распространяются футбольные слухи на примере перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб.