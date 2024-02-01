Спортивное обозрение

3 топ-матча в КХЛ: «Авангард» - «Металлург», «Локомотив» - «СЮ», «Спартак» - «Ак Барс»

Сегодня, 09:02


Расписание матчей КХЛ на 17 февраля

В субботу 17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоятся пять матчей. Три из них вызывают наибольший интерес.

Матч за первое место на Востоке пройдет в Омске, где «Авангард» будет принимать «Металлург» (14:00 мск). Омичи отстают от «Магнитки» на одно очко и в случае успеха станут лидерами конференции. Два первых поединка между командами остались за подопечными Михаила Кравеца, а в двух последующих победу одержал «Металлург». Нападающий «ястребов» Рид Буше возглавляет список лучших снайперов сезона (44) и на 10 шайб опережая ближайшего преследователя. Забьет ли американец шесть раз за пять оставшихся игр? Посмотрим.

«Локомотив» на своем льду сыграет с «Салаватом Юлаевым» (17:00). Обе команды занимают третьи места в своих конференциях и пропустили одинаковое количество шайб (по 133). Единственная встреча между ними в середине ноября в Уфе завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1. В десяти последних играх в Ярославле уфимцы побеждали только два раза.

Четвертые команды Запада и Востока, «Спартак» и «Ак Барса», встретятся в Москве на арене «Мегаспорт» (17:00). Самое сильное нападение (219 шайб) против одной из лучших оборонительных линий (130). Первый матч между ними в Казани, который состоялся 21 января, завершился победой хозяев. Илья Ковальчук сравнял счет за минуту с небольшим до конца основного времени, но не реализовал три свои попытки в серии буллитов.

Ранее стали известны сроки проведения плей-офф Континентальной хоккейной лиги.





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