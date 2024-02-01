Гвардиола против Почеттино. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси»

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«Манчестер Сити» будет принимать «Челси» в рамках 25-го тура АПЛ. Встреча начнется 17 февраля в 20:30 мск.



Подопечные Хосепа Гвардиолы идут вторыми в турнирной таблице, но по потерянным очкам опережают лидирующий «Ливерпуль». Команда одержала шесть побед подряд, но стоит учитывать, что в пяти из них она обыграла записных аутсайдеров. Наиболее сильным соперником был «Ньюкасл», но и он мало на что способен претендовать в этом сезоне.



«Челси» после ухода Абрамовича стал в один ряд с «Борнмутом», «Фулхэмом» и другими середняками. Массовые закупки и тренерские перестановки пока не помогают. «Аристократы» при Маурисио Почеттино опустились на 10-ю строчку и на 20 очков остали от лидера.



Матч первого круга на «Стэмфорд Бридж» был полон драматизма и завершился вничью. «Горожане» вышли вперед за четыре минуты до конца основного времени, но не удержали преимущество. Хозяева сравняли счет в добавленное арбитром время благодаря точному удару 21-летнего Коула Палмера с 11-метровой отметки.



Ранее УЕФА опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами.