«Тампа» пропустила девять шайб, Кучеров на пять очков оторвался от Маккиннона

Сегодня, 08:42





«Молнии» на своем льду потерпели сокрушительное поражение от «Пантерз» в матче чемпионата НХЛ. Подопечные Джона Купера забили две и пропустили девять шайб.



Андрей Василевский после шести неудачных спасений был заменен на Юнаса Юханссона. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам.



Обе команды набрали по 90 минут штрафного времени, устроив потасовку за четыре минуты до конца встречи.



В одной из шайб «Тампы» поучаствовал Никита Кучеров и еще на один балл оторвался от нападающего «Эвеланш» Натана Маккиннона в споре лучших бомбардиров сезона.



Ранее сообщалось, что СКА установил мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей.