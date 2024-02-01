Спортивное обозрение

Мэттьюс в матче с «Анахаймом»: пять очков и шестой хет-трик в сезоне

Сегодня, 11:01


Остон Мэттьюс

Два матча этой ночью в НХЛ завершились победой одной из команд со счетом 9:2. Про поражение «Молний» во флоридском дерби мы уже писали, еще один результативный поединок прошел в Торонто, где местный клуб разгромил одного из аутсайдеров.

Перед встречей в крупнейшем городе Канады «Дакс» сыграли с «Оттавой» и одержали крупную победу.

Главный героем сегодняшней встречи стал нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который оформил шестой хет-трик в сезоне и впервые в чемпионате набрал пять очков за один матч.

26-летний американец довел счет своих шайб до 48-ми и уверенно возглавляет список лучших снайперов. Занимающий вторую строчку игрок «Пантерз» Сэм Райнхарт в разгроме «Тампы» не участвовал и отстает от лидера на девять голов.

Ранее сообщалось, что Остон Мэттьюс забросил три шайбы в игре с «Филадельфией».
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    Источник: Спортивное обозрение




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