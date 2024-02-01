Спортивное обозрение

«Миннесота» забила 10 шайб «Ванкуверу», Капризов набрал шесть очков

Вчера, 08:32


Кирилл Капризов набрал шесть очков

Сверхрезультативный поединок состоялся 20 февраля в Сент-Поле. «Миннесота», занимающая 23-е место в текущем сезоне, со счетом 10:7 обыграла на своем льду лидера общей таблицы НХЛ «Кэнакс».

Основные события развернулись в третьей двадцатиминутке, в котором «дикари» забили семь шайб и пропустили только две. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов впервые за четыре года игры за океаном набрал шесть очков в одном матче. 26-летний уроженец Кемеровской области оформил хет-трик и столько же раз ассистировал партнерам.

Лучшим игроком встречи назван Йоэль Эрикссон Эк, который повторил результат российского хоккеиста.

Ранее сообщалось, что Капризов в период отпуска принимает ванны из олейньей крови.
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    Источник: Спортивное обозрение




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