Вчера, 08:32





Сверхрезультативный поединок состоялся 20 февраля в Сент-Поле. «Миннесота», занимающая 23-е место в текущем сезоне, со счетом 10:7 обыграла на своем льду лидера общей таблицы НХЛ «Кэнакс».



Основные события развернулись в третьей двадцатиминутке, в котором «дикари» забили семь шайб и пропустили только две. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов впервые за четыре года игры за океаном набрал шесть очков в одном матче. 26-летний уроженец Кемеровской области оформил хет-трик и столько же раз ассистировал партнерам.



Лучшим игроком встречи назван Йоэль Эрикссон Эк, который повторил результат российского хоккеиста.



Ранее сообщалось, что Капризов в период отпуска принимает ванны из олейньей крови.