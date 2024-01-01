«Миннесота» обыграла в гостях «Эдмонтон», Капризов набрал 60-е очко

Сегодня, 09:42





«Нефтяники» уступили во втором матче подряд на своей площадке. Два дня назад победу в Эдмонтоне одержал «Бостон», а на этот раз сильнее оказались «Дикари» (2:4).



Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отдал голевой пас на Юнаса Бродина и набрал 60-е очко в текущем чемпионате.



Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал два очка и продолжает погоню за лучшим бомбардиром сезона. От Никиты Кучерова канадца отделяют восемь результативных баллов.



Ранее сообщалось, что Остон Мэттьюс набрал пять очков и оформил шестой хет-трик.