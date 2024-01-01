Спортивное обозрение

«Байер» побил очередной рекорд «Баварии»

Сегодня, 10:02


Байер побил рекорд Баварии

«Байер» стремительно идет к первому в своей истории чемпионству и продолжает переписывать рекорды, ранее принадлежавшии «Баварии».

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают 33 матча подряд в текущем сезоне. У мюнхенцев в 2020-м такая серия длилась всего 32 игры.

В чемпионате аспириновые одержали 19 побед при четырех ничьих и остаются единственной командой в ведущих европейских лигах, которая попа ни разу не проигрывала.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев возглавляет список самых преданных футболистов в мире.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Игроки РПЛ возглавили рейтинг самых преданных футболистов в мире
  • «Байер» лидирует в сводной таблице топ-5 лучших европейских лиг
  • Марко Розе против Хаби Алонсо. «Лейпциг» принимает лучший клуб Бундеслиги
  • Хаби Алонсо летом может возглавить «Баварию»
  • «Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря
    •



    Источник: Спортивное обозрение




    «Миннесота» забила 10 шайб «Ванкуверу», Капризов набрал шесть очков

    Кирилл Капризов набрал шесть очков

    На счету российского хоккеиста хет-трик и три результативные передачи.

    Мэттьюс в матче с «Анахаймом»: пять очков и шестой хет-трик в сезоне

    Остон Мэттьюс

    Остон Мэттьюс был назван лучшим игроком в матче с «Анахаймом».

    «Тампа» пропустила девять шайб, Кучеров на пять очков оторвался от Маккиннона

    Андрей Василевский

    Подопечные Джона Купера забили две и пропустили девять шайб.

    Гвардиола против Почеттино. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси»

    Манчестер Сити - Челси 17 февраля

    «Манчестер Сити» будет принимать «Челси» в рамках 25-го тура АПЛ.

    3 топ-матча в КХЛ: «Авангард» - «Металлург», «Локомотив» - «СЮ», «Спартак» - «Ак Барс»

    Расписание матчей КХЛ на 17 февраля

    В Омске пройдет матч за первое место в Восточной конференции.

    Бокс года! Даня Милохин проведет бой с блогером из Индии

    Бокс года, Даня Милохин и Аджмал Хан

    Боксерский поединок между Даней Милохиным и Аджмалом Ханом пройдет в Дубае 16 февраля.

    Квинси Промес: казнить нельзя помиловать

    Квинси Промес

    «Спартак» попал в очень непростую ситуацию с Промесом.







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Гусев побил рекорд Мозякина по очкам в «регулярке» КХЛ
    Калинская проиграла в финале турнира WTA-1000 в Дубае
    «Торпедо» уступило ЦСКА и потерпело шестое поражение подряд
    Тухель против Розе. «Бавария» может проиграть четвертый матч подряд
    Хэмилтон назвал одну из приоритетных целей в «Феррари»
    Если завтра плей-офф КХЛ. Пары первого раунда
    «Байер» побил очередной рекорд «Баварии»
    «Миннесота» обыграла в гостях «Эдмонтон», Капризов набрал 60-е очко
    Голы Овечкина в НХЛ на сегодня, сколько осталось до рекорда
    «Миннесота» забила 10 шайб «Ванкуверу», Капризов набрал шесть очков


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru