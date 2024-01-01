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«Байер» стремительно идет к первому в своей истории чемпионству и продолжает переписывать рекорды, ранее принадлежавшии «Баварии».



Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают 33 матча подряд в текущем сезоне. У мюнхенцев в 2020-м такая серия длилась всего 32 игры.



В чемпионате аспириновые одержали 19 побед при четырех ничьих и остаются единственной командой в ведущих европейских лигах, которая попа ни разу не проигрывала.



Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев возглавляет список самых преданных футболистов в мире.