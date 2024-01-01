Спортивное обозрение

Хэмилтон назвал одну из приоритетных целей в «Феррари»

Сегодня, 11:48


Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон только через год перейдет в «Феррари», но уже сейчас думает об увеличении расового разнообразия в итальянской команде, сообщает канадский телеканал TSN.

Единственный чернокожий гонщик в королевской серии во время подготовки к сезону заявил журналистам, что очень гордится теми достижениями, которые произошли в «Мерседесе» за несколько последних лет. Также британский пилот отметил, что считает развитие разнообразия одним из приоритетных направлений в Ferrari.

Ранее сообщалось, что большинство специалистов назвали Макса Ферстаппена из «Ред Булл» фаворитом предстоящего сезона.
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    Источник: TSN




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