Хэмилтон назвал одну из приоритетных целей в «Феррари»

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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон только через год перейдет в «Феррари», но уже сейчас думает об увеличении расового разнообразия в итальянской команде, сообщает канадский телеканал TSN.



Единственный чернокожий гонщик в королевской серии во время подготовки к сезону заявил журналистам, что очень гордится теми достижениями, которые произошли в «Мерседесе» за несколько последних лет. Также британский пилот отметил, что считает развитие разнообразия одним из приоритетных направлений в Ferrari.



Ранее сообщалось, что большинство специалистов назвали Макса Ферстаппена из «Ред Булл» фаворитом предстоящего сезона.