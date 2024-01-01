Тухель против Розе. «Бавария» может проиграть четвертый матч подряд

Сегодня, 12:29





В центральном матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать на своем поле «Лейпциг». Встреча начнется в 20:30 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



После поражения в этой встрече подопечные Томаса Тухеля могут окончательно распрощаться с надеждами на очередное золото. Пока отрыв от «Байера» составляет 11 очков. «Лейпциг» ведет борьбу с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом» за попадание в Лигу чемпионов. Пока «быки» идут на пятом месте, но отстают от квартета сильнейших только на одно очко.



В пяти последних играх между командами на «Альянц-Арене» мюнхенцы выиграли только один раз. В феррале 2022 года хозяева забили три и пропустили два мяча.



Ранее сообщалось, что футболисты из Леверкузена побили рекорд баварского клуба.