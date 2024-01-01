«Торпедо» уступило ЦСКА и потерпело шестое поражение подряд

Сегодня, 16:20





Нижегородское «Торпедо» не в лучшей форме подходит к поединкам первого раунда плей-офф. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Игоря Ларионова уступила дома московским армейцам со счетом 1:2.



Торпедовцы в последних 13-ти играх одержали только две победы и опустились на седьмую строчку в турнирной таблице Запада. Год назад команда также слабо завершила сезон, проиграв четыре заключительные встречи с общим счетом 10-23.



Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 60-е очко в нынешнем чемпионате НХЛ. Несколько дней назад лидер «Уайлд» набрал шесть результативных баллов в матче с «Ванкувером».