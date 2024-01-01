Калинская проиграла в финале турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 20:25





Россиянка Анна Калинская вслед за выходом в 1/4 финала первого в этом году турнира Большого шлема упустила победу на престижном соревновании WTA-1000 в Дубае.



В решающем матче теннисистка в трех сетах проиграла итальянке Ясмине Паолини, хотя до этого выбила из турнира трех представителей первой десятки.



25-летняя спортсменка завершила прошлый год на 77-м месте в мировом рейтинге, а перед поездкой в ОАЭ занимала уже 40-ю позицию в списке лучших.



Ранее сообщалось, что в конце января Даниил Медведев в третий раз проиграл решающий матч Australian Open.