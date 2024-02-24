Спортивное обозрение

Лучшие бомбардиры КХЛ в сезоне 2023/2024 на 24 февраля

24.02.2024


Никита Гусев лидирует в списке бомбардиров

В гонке бомбардиров (на 24 февраля) первую строчку занимает игрок московского «Динамо» Никита Гусев, на счету которого 86 очков.

На втором месте расположился форвард «Авангарда» Рид Буше, а замыкает тройку сильнейших по системе «гол+пас» нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

Еще один представитель омского клуба, Владимир Ткачев, расположился на четвертом месте, на пятом - партнер Гусева по команде Джордан Уил.

Год назад лучшим бомбардиром стал представитель СКА Дмитрий Яшкин. В 62 матчах хоккеист набрал 62 очка.

Ранее стали известны сроки начала первого этапа плей-офф Кубка Гагарина.

Лучшие бомбардиры КХЛ на 24 февраля
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    Источник: Спортивное обозрение




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