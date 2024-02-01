Дубль и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Вчера, 10:39





В матче с «Кракен» форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль и ассистировал Мэтту Болди, когда тот забил победную шайбу.



Российский хоккеист набирает результативные баллы в восьми играх подряд, а всего в этом году набрал 29 очков в 16-ти встречах.



Нападающий занимает второе место в команде по голам (26), лидер «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк имеет в активе на две больше. По передачам впереди Матс Цуккарелло (39). Наш игрок лидирует по системе «гол+пас» (63) и на девять баллов опережает ближайшего преследователя.



Ранее сообщалось, что Капризов использует нетрадиционные методы восстановления во время подготовки к сезону.