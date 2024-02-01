Спортивное обозрение

Дубль и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Вчера, 10:39


Кирилл Капризов

В матче с «Кракен» форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль и ассистировал Мэтту Болди, когда тот забил победную шайбу.

Российский хоккеист набирает результативные баллы в восьми играх подряд, а всего в этом году набрал 29 очков в 16-ти встречах.

Нападающий занимает второе место в команде по голам (26), лидер «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк имеет в активе на две больше. По передачам впереди Матс Цуккарелло (39). Наш игрок лидирует по системе «гол+пас» (63) и на девять баллов опережает ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что Капризов использует нетрадиционные методы восстановления во время подготовки к сезону.
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    Источник: Спортивное обозрение




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