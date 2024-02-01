Спортивное обозрение

«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги

Вчера, 11:16


Челси - Ливерпуль 25 февраля

«Челси» впервые с 2015 года может выиграть Кубок английской лиги. Соперником «синих» в этом году будет «Ливерпуль», который больше других клубов владел этим титулом (9 раз).

Встреча состоится 25 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:00 мск.

Два года назад эти команды играли в решающем матче. 120 минут основного и дополнительного времени завершились тогда нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа.

С августа 2021-го до конца прошлого года команды сыграли между собой семь матчей и ни в одном из них в основное время победитель не был определен. И лишь в игре 22-го тура «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счетом 4:1.

Ранее мы писали о том, что лондонский клуб весной может расстаться с аргентинским специалистом.
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    Источник: Спортивное обозрение




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