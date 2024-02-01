Спортивное обозрение

Пока Лига Европы круче Лиги чемпионов

Вчера, 13:37


Лига Европы круче Лиги чемпионов

Только две команды («Милан» и «Бенфика»), которые финишировали третьими осенью в Лиге чемпионов, смогли обыграть в первом раунде плей-офф представителей Лиги Европы. И, заметим, не самых сильных, а занявших второе место на групповом этапе.

Год назад на этой стадии только два представителя ЛЕ («Унион» и «Манчестер Юнайтед») прошли дальше.

Бесспорно, ЛЧ по уровню доходов сильно опережает второй по значимости клубный турнир. Но уровень клубов, занявших в этом сезоне в ней третьи и четвертые места, заметно уступает сильнейшим командам ЛЕ.

Ранее сообщалось, что «Байер» Хаби Алонсо переписал рекорд «Баварии».
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    Источник: Спортивное обозрение




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