Пока Лига Европы круче Лиги чемпионов

Вчера, 13:37





Только две команды («Милан» и «Бенфика»), которые финишировали третьими осенью в Лиге чемпионов, смогли обыграть в первом раунде плей-офф представителей Лиги Европы. И, заметим, не самых сильных, а занявших второе место на групповом этапе.



Год назад на этой стадии только два представителя ЛЕ («Унион» и «Манчестер Юнайтед») прошли дальше.



Бесспорно, ЛЧ по уровню доходов сильно опережает второй по значимости клубный турнир. Но уровень клубов, занявших в этом сезоне в ней третьи и четвертые места, заметно уступает сильнейшим командам ЛЕ.



Ранее сообщалось, что «Байер» Хаби Алонсо переписал рекорд «Баварии».