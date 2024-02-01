Леонид Слуцкий выиграл первый трофей в Китае

Вчера, 14:22





Российский тренер Леонид Слуцкий выиграл первый трофей в своей карьере с зарубежным клубом. Команда «Шанхай Шэньхуа», которой 52-летний специалист руководит с конца 2023 года, в поединке за Суперкубок страны обыграла с минимальным счетом действующего чемпиона «Шанхай Порт».



С момента первого розыгрыша в 1995 году «Шанхай Шэньхуа» четыре раза становился сильнейшим и догнал по этому показателю «Гуанчжоу».



Ранее Слуцкий тренировал английский «Халл Сити» и голландский «Витесс», но ничего с ними добиться не смог.



Ранее сообщалось, что только два представителя ЛЧ оказались сильнее клубов из ЛЕ в 1/16 финала плей-офф.