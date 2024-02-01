Спортивное обозрение

«Спартак» сыграет с «Северсталью» в 1/8 финала Кубка Гагарина

Вчера, 15:11


Спартак - Северсталь

Московский «Спартак» в 1/8 финала плей-офф КХЛ встретится с череповецкой «Северсталью».

Первые игры пройдут 29 февраля и 2 марта в Москве, а затем команды проведут два матча в Череповце (4 и 6 числа).

Красно-белые набрали 88 очков и занимают четвертое место в регулярном чемпионате. Череповецкий клуб завершает сезон на пятой строчке в Западной конференции.

Три из четырех очных поединка в этом сезоне завершились в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Год назад «Северсталь» уступила в первом раунде ЦСКА, а «Спартак» не попал в восьмерку сильнейших.

Ранее стало известны сроки проведения финала Кубка Гагарина в 2024 году.
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    Источник: Спортивное обозрение




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