«Спартак» сыграет с «Северсталью» в 1/8 финала Кубка Гагарина

Вчера, 15:11





Московский «Спартак» в 1/8 финала плей-офф КХЛ встретится с череповецкой «Северсталью».



Первые игры пройдут 29 февраля и 2 марта в Москве, а затем команды проведут два матча в Череповце (4 и 6 числа).



Красно-белые набрали 88 очков и занимают четвертое место в регулярном чемпионате. Череповецкий клуб завершает сезон на пятой строчке в Западной конференции.



Три из четырех очных поединка в этом сезоне завершились в пользу подопечных Алексея Жамнова.



Год назад «Северсталь» уступила в первом раунде ЦСКА, а «Спартак» не попал в восьмерку сильнейших.



Ранее стало известны сроки проведения финала Кубка Гагарина в 2024 году.