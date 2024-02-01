Кучеров набрал 100 очков в нынешнем сезоне

Вчера, 23:15





В Ньюарке завершился матч «регулярки» НХЛ между «Нью-Джерси» и «Тампой». Форвард «Молний» Никита Кучеров сделал две передачи и набрал 100 очков.



Российский хоккеист заработал юбилейное очко, отдав голевой пас Брейдену Пойнту в начале второй двадцатиминутки.



Кучеров первым достиг этой отметки в этом чемпионате и в четвертый раз набирает 100 результативных баллов в своей заокеанской карьере.



Ранее нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счет шесть очков в сверхрезультативной игре с «Ванкувером».