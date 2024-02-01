Месси забил мяч бывшей команде Бекхэма

Сегодня, 09:15





Более 27 тысяч болельщиков в Лос-Анджелесе стали свидетелями первого мяча Лионеля Месси в новом сезоне. Аргентинский футболист забил в добавленное арбитром время и спас свою команду от поражения в матче с «Гэлакси».



Встреча завершилась со счетом 1:1, а самый популярный спортсмен в США провел на поле все 90 минут. «Интер Майами» возглавил таблицу розыгрыша МЛС и следующий поединок проведет дома 3 марта.



Отметим, что один из учредителей клуба из Флориды Дэвид Бекхэм выступал несколько лет в составе «Гэлакси», а статуя игрока стоит у входа на стадион.



Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий выиграл свой первый трофей за восемь лет.